Actualidade

O presidente do PSD e recandidato ao cargo, Rui Rio, admitiu hoje que ainda não conseguiu pôr o partido "na ordem" do ponto de vista político, numa entrevista mais pessoal no programa de entretimento das manhãs da SIC.

Rui Rio foi hoje um dos convidados d'"O Programa da Cristina" e, durante cerca de meia hora, falou sobretudo sobre o seu percurso de vida, académico e familiar, mas também sobre política.

Questionado pela apresentadora Cristina Ferreira se já conseguiu pôr o PSD na ordem, o líder social-democrata dividiu a resposta.