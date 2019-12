Actualidade

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou hoje um reforço de até 8.400 profissionais de saúde, em 2020 e 2021, distribuídos por todos os grupos profissionais.

Em conferência de imprensa no final de um Conselho de Ministros extraordinário, Marta Temido sublinhou "o compromisso e previsão de um incremento de cerca de 8.400 profissionais de todos os grupos profissionais de saúde ao longo dos anos 2020 e 2021".

Anunciou também um conjunto de medidas relacionadas com a melhoria do desempenho, desde logo "a previsão de incentivos institucionais aos cuidados de saúde primários no valor de quatro milhões de euros relativos a desempenho do ano de 2019".