Actualidade

A Plataforma Cultura em Luta defendeu hoje, no parlamento, a criação de um Serviço Nacional de Cultura que abranja todo o setor, desde museus, bibliotecas, património e arquivos, sem focar-se apenas nas artes, "habitual foco do mediatismo".

A medida foi defendida perante os deputados durante uma audiência na Comissão de Cultura e Comunicação, na Assembleia da República, em Lisboa, efetuada para apresentação das preocupações da plataforma no quadro da discussão do novo Orçamento do Estado para 2020.

"Não existe um serviço público de Cultura. É uma grande lacuna na nossa democracia", criticou Alexandra Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), um dos membros da plataforma que estiveram presentes na audiência.