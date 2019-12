Actualidade

Oito jovens foram hoje detidos por suspeitas de imigração ilegal depois de terem sido intercetados na praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, disse à Lusa fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo a mesma fonte, as autoridades estão agora a proceder a diligências para "apurar a nacionalidade e as idades" dos oito jovens - transportados para o comando local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro -, que alegam ser marroquinos, mas que não possuem documentos.

Em declarações à Lusa, fonte da capitania local adiantou que os jovens, todos rapazes, com idades entre 16 e 20 anos, foram intercetados "escondidos nas dunas" daquela praia, depois de um alerta de populares, não "aparentando requerer cuidados especiais" e dizendo apenas que tinham fome.