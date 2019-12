Actualidade

Olivicultores e lagareiros do Douro e Trás-os-Montes queixam-se de uma "campanha difícil" devido à diminuição do preço do azeite e da azeitona e ao "inesperado custo" de transporte e tratamento do resíduo bagaço, aplicado pelas indústrias extratoras.

"O setor está a viver dias muito difíceis e a questão do bagaço tornou isto num verdadeiro pesadelo", afirmou hoje à agência Lusa Francisco Vilela, da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça (CAOM).

O empresário Ivo Borges, do lagar de azeite Agrifiba, instalado em Vila Real, realçou o "problema grave" e alertou para a necessidade de se encontrar "uma solução muito em breve para que o setor continue a trabalhar".