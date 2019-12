LE

Os futebolistas Sacko, Tapsoba e Lucas Evangelista, regularmente utilizados pelo Vitória de Guimarães na Liga Europa de futebol, vão falhar o sexto e último jogo do grupo F, na Alemanha, diante do Eintracht Frankfurt, na quinta-feira.

O lateral direito Sacko, que falhou a convocatória por opção do treinador Ivo Vieira, o central Tapsoba, castigado com três cartões amarelos na fase de grupos, e o médio brasileiro, que esteve com fadiga muscular nos últimos dias, não integraram a comitiva vitoriana de 19 jogadores que partiu hoje do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para Frankfurt.

Também o médio André Almeida, de 19 anos, titular na terceira jornada, em Londres, frente aos ingleses do Arsenal (derrota lusa por 3-2), está de fora da lista, devido a uma situação de fadiga muscular.