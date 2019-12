Reino Unido/Eleições

Ao longo de cinco semanas, as sondagens têm consistentemente apontado para uma vitória do Partido Conservador de Boris Johnson com maioria absoluta, mas os estudos mais recentes admitem um parlamento dividido, o que poderá complicar a formação de um governo.

Se o Partido Conservador confirmar a maioria dos 650 assentos na Câmara dos Comuns, na sexta-feira de manhã Boris Johnson pode deslocar-se ao Palácio de Buckingham e pedir à rainha Isabel II permissão para formar governo.

Depois, regressa à residência oficial, em Downing Street, para fazer um primeiro discurso oficial sobre as intenções e prioridades dos próximos cinco anos.