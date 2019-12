Actualidade

Investigadores portugueses e espanhóis estão a estudar a pintura de Francisco de Zurbarán, um dos maiores pintores espanhóis do século XVII, e a compará-la com a do seu contemporâneo português Baltazar Gomes Figueira e de sua filha Josefa d'Óbidos.

O objetivo é "perceber a influência das técnicas e da pintura de Zurbarán em Baltazar Gomes Figueira e da sua filha Josefa d'Óbidos", explicou a especialista de conservação e restauro Vanessa Antunes, que coordena a equipa multidisciplinar.

A investigadora do Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa explicou que Zurbarán e Baltazar Gomes Figueira estiveram na mesma altura em Sevilha (Espanha) e depois o português regressou a Portugal, enquanto Zurbarán foi para Madrid.