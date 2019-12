Actualidade

Os oito jovens intercetados hoje pelas autoridades marítimas após desembarcarem na praia de Monte Gordo deixaram as instalações da capitania do porto de Vila Real de Santo António à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Cerca das 15:00, a Polícia Marítima colocou uma carrinha de transporte de passageiros junto à porta da garagem da capitania do porto algarvio e, poucos minutos depois, os alegados migrantes, todos do sexo masculino e com idades entre os 16 e os 20 anos, entraram um a um no veículo, algemados com bridas de plástico, antes de seguirem sob escolta policial para destino não revelado pelas autoridades, constatou a agência Lusa no local.

A carrinha saiu escoltada por mais dois veículos, um na parte traseira, da Polícia Marítima, e outro na dianteira, pertencente ao SEF, que não esclareceu os jornalistas presentes no local sobre o destino dos oito migrantes.