Actualidade

A prevenção e combate ao isolamento social e o estímulo a hábitos de vida saudável são alguns dos objetivos previstos no Plano Municipal do concelho de Sintra para o Envelhecimento Ativo, Saudável e Inclusivo, apresentado hoje.

Este plano tem um horizonte temporal de cinco anos e é dirigido à comunidade idosa do concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, prevendo-se abranger cerca de 58 mil seniores e também as instituições que com eles trabalham.

Os eixos estratégicos deste plano contemplam aspetos como o acesso à saúde e aos equipamentos sociais e o combate à solidão, isolamento e maus tratos dos idosos.