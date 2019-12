Actualidade

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) manifestou hoje agrado pelo anúncio feito hoje pelo Governo de disponibilizar uma verba de 800 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 2020.

Em comunicado, em que realça que o "reforço orçamental é um dos passos para resolver problemas do SNS", o bastonário refere que, do que tem conhecimento até ao momento, o "reforço é positivo e demonstra que o Governo reconhece que o SNS não está bem".

"Mas as medidas devem ser encaradas como apenas um passo para começar a resolver os problemas do SNS. É preciso acompanharmos com atenção e cautela a disponibilidade destas verbas, para assegurarmos que não continuamos a assistir a vetos de gaveta ou cativações", alerta porém o bastonário da Ordem dos Médicos.