CDS

Nuno Melo e Telmo Correia, subscritores de uma moção de estratégia para o CDS-PP, desafiaram hoje os candidatos à liderança a "construírem" uma "plataforma mais ampla" de unidade e evitar um partido "balcanizado" no congresso.

"Afigura-se como essencial, do nosso ponto de vista, evitar uma excessiva fragmentação do partido. Um CDS balcanizado terá maior dificuldade em fazer a afirmação que é necessária" após o congresso, lê-se num comunicado assinado pelos dos dois deputados, Nuno Melo, no Parlamento Europeu, e Telmo Correia, na Assembleia da República, que lançaram a moção "Direita Autêntica" para o congresso de 25 e 26 de janeiro de 2020.

Os dois dirigentes centristas anunciaram que vão contactar nos próximos dias os subscritores de moções de estratégia global ao congresso e candidatos já anunciados à liderança "tendo em vista a construção de uma plataforma mais ampla para enfrentar de forma mais sólida o próximo ciclo político" em que o principal é "discutir ideias".