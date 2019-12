Actualidade

O escritor Mário Cláudio disse hoje estar "feliz" e "grato", e que é um "estímulo" para o futuro receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, no ano em que completa meio século de vida literária.

"Neste momento o sentimento dominante é a gratidão. Gratidão por um reconhecimento de um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos anos, e nesse reconhecimento está também um estímulo para continuar a fazer aquilo que me for possível fazer. É de facto muito gratificante perceber que uma cidade e uma Faculdade [de Letras], que está nessa cidade, perceberam ou acharam, que eu merecia esta distinção. Fiquei muito feliz", revelou o escritor aos jornalistas, após a cerimónia de entrega do título.

Na cerimónia de investidura do título Doutor Honoris Causa, Mário Cláudio foi esta tarde ovacionado de pé pelos convidados, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade do Porto, e contou com a ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima a proferir o elogio do doutoramento.