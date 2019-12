Actualidade

As peças "Ensaio para uma Cartografia" e "Coleção de Amantes", de Mónica Calle e Raquel André, respetivamente, vão estar em cena, hoje e quinta-feira, no Théâtre des 13 Vents, em Montpellier, França, informaram as companhias.

Com encenação, cenografia e desenho de luz de Mónica Calle, "Ensaio para uma cartografia" estreou-se no Teatro Nacional D. Maria II, em 2017, tal como "Coleção de Amantes", uma criação conjunta de Raquel André, António Pedro Lopes e Bernardo de Almeida, com música de Noiserv. Ambas as peças foram coproduzidas pelo D. Maria II.

Produzido pela Casa Conveniente e Zona Não Vigiada, "Ensaio para uma Cartografia" teve a primeira representação no Théâtre des 13 Vents - Centro Dramático Nacional de Montpellier, na terça-feira, repetindo hoje, sem ingressos disponíveis para o espetáculo às 20:00, segundo a página deste teatro na Internet.