Actualidade

O italiano Gennaro Gattuso foi anunciado hoje como o novo treinador do Nápoles, sucedendo a Carlo Ancelotti, que foi despedido apesar de qualificar a equipa para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O clube napolitano, vice-campeão de Itália, anunciou a chegada do novo técnico na rede social Twitter, com a mensagem "Welcome Gattuso" (Bem-vindo, Gattuso). O presidente do Nápoles, Aurelio de Laurentiis, também deixou uma mensagem de boas-vindas na mesma rede social.

"O objetivo é recuperar pontos e regressar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Precisamos de trabalhar e ultrapassar este período difícil. A equipa tem o que é preciso para terminar nos quatro primeiros lugares", disse Gattuso na conferência de imprensa de apresentação.