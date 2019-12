Actualidade

O Presidente da República considerou hoje que a jovem ativista sueca Greta Thunberg é um "símbolo" e uma "chamada de atenção" para os que ainda não levam a sério o problema das alterações climáticas e do aquecimento global.

"É um símbolo de gerações mais jovens, mas também de uma chamada de atenção a todos aqueles que, sendo menos jovens, não levam tão a sério o problema das alterações climáticas e do aquecimento global. É um real. É um problema de hoje, é um problema de amanhã. É um problema de todos nós", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da entrega do título de Doutor Honoris Causa ao escritor Mário Cláudio, na Universidade do Porto.

Questionado pelos jornalistas sobre o facto de hoje se ter sabido que Greta Thunberg foi eleita a "personalidade do ano" de 2019 pela revista Time, o chefe de Estado afirmou que a jovem ativista "representa não só o sentir das novas gerações em relação a um problema que é um problema essencial da vida de todo o mundo, como representa uma chamada de atenção para outras gerações mais velhas e que muitas vezes são menos atentas àquilo que preocupa os que vão viver mais tempo para além de nós".