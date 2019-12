Actualidade

As inscrições para o primeiro concurso do programa de Renda Acessível da Câmara de Lisboa, com 120 casas, abrem na quinta-feira e irão decorrer até 31 de janeiro, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, o município adianta que as inscrições para o concurso, aberto a todos os habitantes da Área Metropolitana de Lisboa "com rendimento enquadrado no programa e sem casa própria", serão feitas através do novo portal de habitação da Câmara habitarlisboa.pt.

Neste 'site', é referido na nota, ficarão concentrados todos os programas públicos de habitação da autarquia: renda acessível, arrendamento apoiado e subsídio municipal de habitação.