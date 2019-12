Actualidade

O Presidente cabo-verdiano disse hoje que a proclamação da morna a Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO é uma "data histórica" e espera que possa contribuir para aprofundar o seu estudo, divulgação internacional e aprendizagem pelos mais jovens.

"Quero dar os meus parabéns a todas as equipas envolvidas neste processo, pelo sucesso obtido, e desejar que esta importante classificação possa contribuir para o aprofundamento do estudo da morna, sua maior divulgação internacional, maior aprendizagem pelos mais jovens, e o desenvolvimento de todos os requisitos que resultam deste novo estatuto, para o bem da nossa música, da nossa cultura, e desta terra sonora que é Cabo Verde", escreveu Jorge Carlos Fonseca.

O texto foi publicado na sua página da rede social Facebook, minutos depois de o género musical ser classificado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), na 14.ª reunião anual do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da organização, que decorre desde segunda-feira no Centro de Congressos Agora, em Bogotá, Colômbia.