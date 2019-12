GOP

O Governo português pretende aperfeiçoar os programas de preparação olímpica e paralímpica e reforçar o combate ao racismo e violência no desporto, assim como à dopagem e à manipulação de resultados, segundo as Grandes Opções do Plano (GOP).

Numa versão do GOP enviada ao Conselho Económico e Social, e a que a agência Lusa teve acesso, o Governo diz querer continuar "a afirmar Portugal no contexto desportivo internacional, através do aperfeiçoamento dos Programas de Preparação Olímpica e Paralímpica, do reforço dos Centros de Alto Rendimento e do incentivo a programas de seleção desportiva, que identifiquem e garantam a retenção de talentos, assim como o incremento das ferramentas de ensino à distância".

O executivo de António Costa pretende ainda investir na cooperação entre autoridades, agentes desportivos e cidadãos, "com vista a erradicar comportamentos e atitudes violentas, de racismo, de xenofobia e de intolerância em todos os contextos de prática desportiva", propondo-se também a reforçar o combate à dopagem, à manipulação de resultados "ou qualquer outra forma de perverter a verdade desportiva".