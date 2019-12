Euro2020

O antigo internacional português Luís Figo realçou hoje que Portugal tem conseguido grandes exibições contras as seleções mais fortes do mundo, pelo que pode competir de igual para igual no Europeu de futebol contra França e Alemanha.

"Nós somos os atuais campeões da Europa e também da Liga das Nações e, estatisticamente, acho que jogamos sempre melhor contra equipas teoricamente mais fortes. E espero que no próximo Europeu seja assim também", afirmou aos jornalistas Figo, depois de questionado sobre as chances de Portugal no chamado "grupo da morte" do Campeonato Europeu de futebol de 2020.

O ex-capitão da seleção portuguesa falava à margem de uma iniciativa da Fundação Luís Figo, que levou cerca de 200 crianças carenciadas ao espetáculo "O Feiticeiro de Oz no gelo", em Lisboa, abordando vários outros temas.