Actualidade

Os 12 projetos arquitetónicos apresentados ao concurso de ampliação do jardim da Gulbenkian, em Lisboa, vão estar expostos a partir de 23 de janeiro, no edifício sede da Fundação, anunciou a instituição.

Entre os projetos que farão parte da exposição está também o do vencedor do concurso, do arquiteto japonês Kengo Kuma, escolhido por unanimidade num concurso internacional.

Ao todo foram 12 os ateliers concorrentes, seis portugueses e seis estrangeiros.