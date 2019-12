GOP

O Conselho Económico e Social (CES) recomendou ao Governo o reforço da coerência entre a estratégia de desenvolvimento constante na proposta de Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento do Estado para 2020.

De acordo com o parecer emitido pelo CES relativamente à proposta de GOP que o Governo lhe enviou em novembro, o documento do executivo apresenta "inconsistências várias", nomeadamente a "ausência de enquadramento orçamental para viabilizar aquela estratégia".

"Recomenda-se que tal possa ficar resolvido pela harmonização, na fase da proposta do Orçamento do Estado", diz o parecer aprovado pelo plenário do CES.