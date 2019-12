OE2020

O Ministério das Finanças esclareceu hoje que os aumentos salariais para a função pública no próximo ano terão por base "a taxa de inflação observada até novembro de 2019, de 0,3% para todos os trabalhadores".

"A proposta considera como referencial para aumentos salariais de 2020 a taxa de inflação observada até novembro de 2019 (de 0,3%, para todos os trabalhadores)", avança o Ministério das Finanças em comunicado.

"Para 2021 o Governo propõe que a atualização salarial seja igual à taxa de inflação de 2020 inscrita no OE 2020 [Orçamento do Estado para 2020]", acrescentam as Finanças.