Actualidade

O Rei de Espanha, Felipe VI, designou hoje em Madrid o secretário-geral do PSOE e primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, como candidato a chefe do próximo Governo, anunciou a presidente do parlamento, Meritxell Batet.

"Sua majestade o Rei [...] comunicou-me a sua decisão de propor Pedro Sánchez como candidato a primeiro-ministro" do executivo espanhol, disse Meritxell Batet depois de se reunir com Felipe VI.

Pedro Sánchez aceitou a tarefa de tentar formar um novo executivo apesar de ainda não ter assegurado os apoios parlamentares necessários, principalmente da parte dos independentistas catalães da ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) cujos 13 deputados terão, no mínimo, de se abster para permitir a investidura do líder socialista.