Actualidade

O Pestana Hotel Group espera reabrir parte do Pestana Bahia, em Salvador, no Brasil, no final do próximo ano, disse hoje o presidente executivo do grupo, José Theotónio.

Em conferência de imprensa em Lisboa, o CEO do grupo disse que, atualmente, trabalham no sentido da renovação daquela unidade hoteleira, que a empresa fechou em 2016.

"Um hotel que esteve fechado dois anos e que está no sítio onde está, com toda aquela maresia, obviamente que tem ali alguma degradação e, por isso, é necessário adaptá-lo", disse José Theotónio.