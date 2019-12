OE2020

A dirigente da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública Ana Avoila considerou hoje que a proposta do Governo de aumentos salariais para 2020 em linha com a inflação "é um insulto" aos trabalhadores.

"O que está em cima da mesa é uma proposta de aumentos para os trabalhadores da administração pública de acordo com a inflação verificada em dezembro que pode ser de 0,3% ou 0,4%, ou seja, de 2 euros para os assistentes operacionais por mês, oito cêntimos por dia", disse Ana Avoila, considerando que "isto é um insulto aos trabalhadores".

A sindicalista falava à saída de uma reunião com os secretários de Estado do Orçamento, João Leão, e da Administração Pública, José Couto sobre as matérias que poderão constar no Orçamento do Estado para 2020 para os trabalhadores do Estado.