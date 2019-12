Actualidade

A cantora cubana Camila Cabello estreia-se ao vivo em Portugal, em junho, no festival Rock in Rio Lisboa, no mesmo dia que ficará marcado pelo regresso dos Black Eyed Peas aos palcos nacionais, foi hoje anunciado.

"A banda sonora do Rock in Rio Lisboa ganha dois novos protagonistas, que sobem ao Palco Mundo no dia 20 de junho: Camila Cabello e Black Eyed Peas. A artista cubana, responsável pelos fenómenos 'Havana' e 'Señorita', escolhe a Cidade do Rock para a sua estreia em Portugal, e o grupo americano regressa ao festival depois de um concerto arrebatador na edição deste ano, no Brasil", anunciou hoje a organização do festival.

Aos 22 anos, Camila Cabello conta com dois álbuns editados, "Camila" (2018) e "Romance" (2019), três nomeações para os prémios Grammy e dois Grammy Latinos, conquistados com o tema "Mi Persona Favorita", um dueto com o espanhol Alejandro Sanz.