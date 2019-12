Macau/20 anos

O secretário-geral do Partido Comunista Português, disse hoje, em Lisboa, que Portugal só tem a ganhar no relacionamento com a China, baseado no princípio das vantagens mútuas e considerou haver sinais de investimento chinês no setor produtivo.

"Portugal só tem a ganhar no relacionamento com a China, como com qualquer outro país, desde que vigore o princípio de vantagens mútuas para ambos os países", afirmou à Lusa Jerónimo de Sousa, à margem da inauguração da exposição de fotografia que assinala o 20º aniversário do retorno de Macau para a administração chinesa, no Centro Científico e Cultural de Macau.

Questionado sobre o tipo de investimento chinês em Portugal, mais de capital e não no setor produtivo, gerador de emprego, o político ressalvou que da parte do PCP "não existe nenhum preconceito, antes pelo contrário, em relação ao investimento estrangeiro".