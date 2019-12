Actualidade

O Benfica vai ser cabeça de série no sorteio de segunda-feira para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol, por ter sido um dos quatro melhores terceiros da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Depois de na terça-feira ter assegurado a presença nos 16 avos de final da segunda competição de clubes da UEFA, ao ser terceiro no grupo G da 'Champions', o Benfica precisava que hoje, no segundo dia da última jornada da fase de grupos, os croatas do Dínamo de Zagreb e os alemães do Bayer Leverkusen não vencessem os seus jogos para ficar como cabeça de série.

Tanto croatas, frente ao Manchester City, como alemães, diante da Juventus, sairam derrotados, pelo que o Benfica será cabeça de série na segunda-feira.