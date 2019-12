Actualidade

O Benfica entrou hoje a vencer no grupo I da segunda ronda da Taça Europa de basquetebol, ao bater os belgas do Spirou Charleroi por 89-62, em jogo da primeira jornada, disputado em Lisboa.

Os 'encarnados', que ao intervalo venciam já por 42-33, fecham assim a primeira jornada na frente do grupo com dois pontos, os mesmos que o segundo, os dinamarqueses do Bakken Bears, que venceram na receção aos alemães do Bayreuth por 110-92.

Na próxima jornada, o Benfica desloca-se à Alemanha para defrontar o Bayreuth, no próximo dia 18 de dezembro.