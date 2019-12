Actualidade

O Presidente francês decidiu adiar para o início de 2020 a cimeira com os homólogos de cinco países do Sahel, prevista para a próxima segunda-feira, na sequência do ataque 'jihadista' de terça-feira no Níger, anunciou o Eliseu.

Emmanuel Macron e o homólogo do Níger, Mahamadou Issoufou, concordaram "em propor aos seus homólogos que adiem para o início de 2020 a realização da cimeira em França dedicada à Operação Barkhane e à força conjunta do G5 Sahel", indicou.

Pelo menos 71 solados nigerinos morreram em conflitos iniciados na noite de terça-feira no Níger, após o ataque contra um acampamento do exército em Inates, perto da fronteira com o Mali.