Actualidade

O antigo Presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva disse na quarta-feira esperar que os seus processos, que considera serem fruto de uma perseguição política, sejam estudados pelos alunos de Direito.

"Eu espero que o meus processos sejam motivação para que este livro que escreveram sobre 'lawfare' possa ser incluído nos debates de todas as faculdades de Direito deste país. Para que possamos sonhar e fazer com o que as pessoas acreditem na Justiça brasileira", disse o ex-Presidente.

A declaração ocorreu durante o lançamento do livro "Lawfare: uma introdução", no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), na noite de quarta-feira.