Macau/20 Anos

Vinte anos após a transferência de administração de Portugal para a China, Macau desempenha um "papel complementar" na relação entre a China e os países de língua portuguesa e de "elemento integrador" no mundo lusófono.

Zhou Zhiwei, investigador na Academia Chinesa de Ciências Sociais, a principal unidade de investigação do Governo chinês, sob tutela do Conselho de Estado, disse à agência Lusa que a região, através do Fórum Macau, desempenha hoje um "papel complementar" aos mecanismos de cooperação entre a China e os países lusófonos.

"Macau é uma plataforma adicional para as cooperações entre a China e os países de língua portuguesa e constitui uma janela importantíssima para o mundo exterior, através dos laços culturais e económicos com a lusofonia", afirmou.