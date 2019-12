Actualidade

O anterior Governo investiu 12,2 milhões de euros nas Lojas de Cidadão, nas quais, em 2018, foram atendidas 9,5 milhões de pessoas, um valor superior à média anual, segundo dados do Ministério da Modernização do Estado, enviados à Lusa.

"O investimento do XXI Governo nas Lojas de Cidadão ascendeu a 12,2 milhões de euros", lê-se nos dados do executivo, enviados à Lusa, a propósito do evento que vai celebrar hoje os 20 anos destes espaços que reúnem serviços públicos e privados.

Atualmente existem 56 Lojas de Cidadão, uma das quais móvel, sendo que, nos últimos quatro anos, foram abertos 20 novos espaços.