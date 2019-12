Actualidade

O Papa Francisco aprovou a publicação do decreto que reconhece as "virtudes heroicas" do Padre Américo, fundador da Obra da Rua, passo decisivo no processo com vista à beatificação, anunciou hoje o Vaticano.

A publicação do decreto sobre as virtudes heroicas foi autorizada pelo Papa Francisco após uma audiência com o prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, cardeal Angelo Amato, na quarta-feira, informou hoje a agência Ecclesia.

O reconhecimento das "virtudes heroicas" é necessário no processo para a beatificação - iniciado em 1986 - ficando a faltar o reconhecimento de um milagre atribuído à intercessão do Padre Américo.