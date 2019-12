Actualidade

A festa de Fim de Ano de Lisboa vai contar com três dias de concertos gratuitos, no Terreiro do Paço, onde vão atuar nomes como José Cid, Xutos & Pontapés e Ornatos Violeta, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural da Câmara de Lisboa adianta que os concertos vão decorrer entre 29 e 31 de dezembro.

Em 29 de dezembro, pelas 18:00, irá acontecer um concerto de música clássica com uma orquestra "formada de raiz" para o evento com 52 músicos.