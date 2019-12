PSD

O candidato à liderança nacional do PSD Miguel Pinto Luz afirmou hoje encarar "com naturalidade" que os deputados do partido eleitos pela Madeira votem a favor do Orçamento de Estado, "sem penalização", para defender os interesses da região.

"Vejo com naturalidade que deputados da Madeira possam defender os interesses da Madeira, sem qualquer penalização, em questões que tenham a ver com a Madeira. Em todas as outras, o interesse nacional sobrepõe-se", disse Pinto Luz à agência Lusa no âmbito da visita de dois dias que termina hoje à região para contactar elementos das autarquias e do Governo Regional

No entender deste candidato, "os deputados da Madeira só têm uma obrigação: defender os interesses da região".