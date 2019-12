Reino Unido/Eleições

Os líderes dos principais partidos britânicos já votaram nas eleições de hoje, consideradas "as mais importantes numa geração", enquanto eleitores anónimos partilham no 'Twitter' imagens de filas para votar como dizem nunca ter visto antes.

O primeiro-ministro e candidato do Partido Conservador, Boris Johnson, foi o primeiro dos líderes a votar, tendo chegado à mesa de voto em Westminster, Londres, acompanhado do seu cão, cerca das 8:15.

Os primeiros-ministros costumam votar em si próprios no círculo eleitoral que representam, mas Boris Johnson optou por votar na circunscrição de Cities of London and Westminster, onde fica a residência oficial, Downing Street, e não em Uxbridge and South Ruislip, no oeste de Londres, onde é candidato.