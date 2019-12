Actualidade

A associação de produtores de gado de Montemor-o-Novo, no Alentejo, repudiou hoje a decisão do Ministério da Agricultura de restringir os apoios às medidas agroambientais a uma medida por beneficiário até ao próximo quadro de fundos europeus.

A decisão "rompe com os compromissos assumidos no atual quadro comunitário de apoio, que deveriam continuar até à definição do próximo, e é uma opção puramente economicista e até incongruente com o programa do Governo", considera a Associação de Produtores de Bovinos, Ovinos e Caprinos da Região de Montemor-o-Novo (APORMOR), no distrito de Évora.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a APORMOR, que tem cerca de 200 associados, refere que vai enviar uma carta à ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, expondo a sua preocupação e espera que "o Governo reconheça o erro desta decisão e que o corrija a tempo, em nome da sustentabilidade da agricultura e do território rural".