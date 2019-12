Actualidade

O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, entregou hoje em Luanda ao Presidente de Angola, João Lourenço, um convite para visitar o Brasil em 2020.

"Trouxe uma carta e um convite do Presidente Jair Bolsonaro para uma visita do Presidente João Lourenço ao Brasil" em 2020, disse após uma audição com o chefe de Estado angolano, no âmbito do primeiro dia de visita oficial a Angola.

Segundo Ernesto Araújo, esta é uma fase de consolidação numa nova relação Brasil-Angola que está no momento de ser "reinventada e passar para um patamar elevado a partir das prioridades" dos dois países.