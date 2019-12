OE2020

A Plataforma Cultura em Luta defende a retirada da comunicação social da rubrica da Cultura no Orçamento do Estado (OE), num comunicado hoje divulgado, no qual reitera a exigência de 1% do OE, já em 2020, para o setor.

No comunicado "Por um País de Cultura - O OE 2020 e o horizonte em 2023", hoje divulgado 'online', a Plataforma Cultura em Luta exige a "exclusão, do Orçamento do Estado para a Cultura, do financiamento da RTP e da comunicação social pública, do apoio a atividades com fins lucrativos, às indústrias do turismo e do entretenimento e das transferências para as autarquias locais".

Além disso, reitera a exigência feita nos últimos anos de "1% para a cultura, por todos e para todos - 1% do OE, como patamar mínimo, já no OE de 2020, e 1% do PIB, como patamar a alcançar até ao final da legislatura - garantia, em sede de orçamento, de condições para um serviço público de Cultura e de condições para a democratização da cultura, em liberdade e diversidade".