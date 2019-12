COP25

Mercado de emissões de carbono e mecanismo de compensação por perdas e danos são os principais temas sem consenso na cimeira do clima da ONU, com várias nações a alertarem que meter nas resoluções a palavra "ambição" não chega.

Num plenário de ponto de situação feito esta manhã em Madrid, onde decorre a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a presidente da conferência, Carolina Schmidt, exortou as delegações a chegarem a um consenso que ultrapasse "as respostas burocráticas".

"Precisamos de conseguir resultados concretos para os povos do mundo. As pessoas estão a sofrer nos nossos países, precisamos de soluções concretas, depois de tudo o que passámos, depois do esforço que todos fizeram para estar aqui. Acreditamos neste processo e vamos consegui-lo", disse a ministra do Ambiente chilena, cujo país preside à COP25.