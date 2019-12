Actualidade

O Governo angolano considerou que o Orçamento Geral do Estado (OGE) 2020, hoje aprovado no parlamento, "é o possível diante das circunstâncias económicas e financeiras" do país, garantindo resolver os problemas dos cidadãos "na medida do possível".

"Teremos, em 2020, o OGE possível diante das circunstâncias económicas e financeira que vivemos, mas um OGE muito concentrado, naquilo que é a disponibilidade possível, de continuar a priorizar o setor social", afirmou hoje a ministra das Finanças de Angola, Vera Daves.

Em declarações aos jornalistas no final da terceira reunião extraordinária do parlamento angolano, que aprovou hoje na globalidade a proposta do OGE 2020, a ministra frisou que o Governo "continua firme em honrar os seus compromissos financeiros para reduzir progressivamente o stock da dívida".