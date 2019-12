Actualidade

O presidente da Câmara de Espinho alertou hoje que o concelho está a "perder investimentos" e "reabilitação urbana" devido à "indefinição" do Estado quanto à versão final do Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) até Caminha.

"Este é um silêncio muito pouco tranquilizador por parte do Ministério do Ambiente. Não há notícias sobre o plano. Entretanto, praticamente não tenho taxa de execução na Área de Reabilitação Urbana (ARU) da primeira linha de mar, quando no centro a ARU tem uma taxa surpreendentemente boa. Com a indefinição do decisor público, perdemos investidores, porque o POOC não ata nem desata. Perante a indecisão, o investidor muda de planos e de local ", disse Joaquim Pinto Moreira, quando questionado pela Lusa sobre a versão final do plano que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) disse em outubro estar "em conclusão".

A nova proposta de POOC da APA, cuja discussão pública terminou há quase um ano, apontava a demolição de 34 edifícios, incluindo o Edifício Transparente, no Porto, centenas de casas de 14 núcleos habitacionais e vários restaurantes, sendo que, segundo o autarca de Espinho, as demolições afetam "cerca de 50" famílias "na área crítica de Paramos".