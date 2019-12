Actualidade

O Brasil quer uma "visão nova" para a sua relação com África, mais produtiva e com um nível de relacionamento mais elevado, afirmou hoje em Luanda o chefe da diplomacia brasileira, salientando que o continente africano "é uma prioridade".

Ernesto Araújo, que falava aos jornalistas à saída de uma audiência com o Presidente de Angola, João Lourenço, disse que existe "um novo programa de relação [do Brasil] com a África" e que Angola é um "parceiro fundamental".