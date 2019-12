Actualidade

O Tribunal de Loures indeferiu o requerimento do Ministério Público (MP) a pedir a nulidade do despacho que ordenou a libertação de António Joaquim, acusado de matar Luís Grilo, em coautoria com a mulher da vítima, Rosa Grilo.

António Joaquim, que estava em prisão preventiva desde setembro de 2018, saiu em liberdade em 06 de dezembro, porque o tribunal de júri (além dos três juízes, foram escolhidos/nomeados quatro cidadãos) considerou "desnecessária/desadequada (ilegal)" a manutenção da medida de coação privativa da liberdade ao arguido, após a produção de prova em julgamento.

No dia da libertação, o procurador do MP Raul Farias apresentou um requerimento a pedir a nulidade do despacho que ordenou a libertação de António Joaquim, por violação do contraditório, argumento ainda que a alteração da medida de coação está irregular, por falta de fundamentação.