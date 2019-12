Actualidade

Os sindicatos e as associações socioprofissionais da PSP e GNR saíram hoje insatisfeitos da reunião com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, considerando que "não há uma negociação séria" por parte do Governo.

No âmbito da agenda de diálogo social e ação para a legislatura, Antero Luís recebeu hoje de manhã os sindicatos e as associações socioprofissionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana, tendo estado na mesa das negociações o pagamento dos retroativos referentes aos suplementos não pagos em período de férias.

Em causa está uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo, tomada após uma decisão interposta pelos sindicatos da PSP, que considerou ilegais os cortes feitos, em 2010, aos vários subsídios, como suplementos especiais de serviço de patrulha e de turno, em período de férias.