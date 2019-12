Actualidade

As reservas de Moçambique em moeda estrangeira terminam 2019 em "níveis confortáveis", anunciou hoje o banco central após a última reunião do ano do seu Comité de Política Monetária (CPMO).

"As reservas internacionais do país continuam em níveis confortáveis", anunciou o órgão em comunicado.

"Na primeira semana de dezembro, as reservas internacionais brutas situaram-se em 3.661 milhões de dólares (3.290 milhões de euros), suficientes para cobrir mais de seis meses de importações, excluindo os grandes projetos", acrescentou.