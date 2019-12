Actualidade

O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI) disse hoje que o combate à corrupção e as melhorias na governação serão um elemento central no programa de assistência financeira em preparação para a Guiné Equatorial.

"No caso da Guiné Equatorial, os elementos sobre a governação e o combate à corrupção serão uma parte muito importante do programa que o conselho de administração do FMI vai analisar quando se reunir, o que ainda não aconteceu", disse Gerry Rice em resposta aos jornalistas durante a conferência de imprensa quinzenal.

"O Governo da Guiné Equatorial comprometeu-se a aplicar uma estratégia nacional de combate à corrupção e melhorar a governação, e isso será um elemento central de qualquer programa que vá para a frente", acrescentou o porta-voz, respondendo a uma questão sobre a reação do FMI às críticas de vários grupos da sociedade civil que pedem ao Fundo que rejeite o pedido de assistência financeira feito por Malabo.