Actualidade

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, veio a Portugal transmitir o receio sobre a influência da China na Europa, mas não quer dar lições a ninguém, disse hoje à Lusa a porta-voz do Departamento de Estado.

Numa entrevista telefónica a partir de Washington, Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado, confirmou à Lusa que um dos motivos da visita de Mike Pompeo a Lisboa, na passada semana, foi o de transmitir as preocupações com a influência que empresas chinesas sob alçada do Partido Comunista Chinês estão a conseguir na Europa.

Contudo, Ortagus disse que o propósito de Mike Pompeo não é "andar a puxar as orelhas" a quem quer que seja, "muito menos a amigos e aliados", sobre esta matéria, mesmo quando percebe que alguns países aliados estão a ser coniventes com a estratégia de investimento chinês, controlada pelo Governo.